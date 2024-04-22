الامارات | التغذية السليمة تحمي من الإصابة بمقدمات «السكري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن التغذية الصحيحة من العوامل المهمة جداً للحفاظ على صحة الجسم، وكذلك للحفاظ على البكتيريا المعوية المفيدة للتفاعلات الأيضية والفسيولوجية، ما قد يشير إلى فائدتها في الوقاية من الإصابة بمقدمات «السكري».

واعتمدت المجلة على نتائج دراسة أجرتها جامعة «تزو تشي» التايوانية، إذ أوضح الباحثون أن هذه الكائنات، والتي تُعرف أيضاً بالفلورا المعوية، تتولى استقلاب الغلوكوز.

وشملت الدراسة العديد من المشاركين الأصحاء ومرضى السكري، وأثبتت تغيراً لافتاً في البكتريا المعوية بين المشاركين.

ونصح الخبراء الألمان باتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وللحفاظ أيضاً على البكتيريا المعوية، وتشمل: الأطعمة الغنية بالألياف الطماطم، والفلفل، والفواكه، والخضراوات غير النشوية مثل: الخضراوات الورقية، والبروكلي، والبقوليات، مثل: الفول والبازلاء والعدس، والحبوب الكاملة والكينوا.

وأكدت المجلة الألمانية أن اتباع نظام غذائي صحي وإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد يساعدان بشكل كبير على الوقاية من الإصابة بمقدمات «السكري»، ومن أهم هذه التغييرات التخلص من الوزن الزائد، والمواظبة على ممارسة الرياضة، وتناول الدهون الصحية، وأخذ قسط كافٍ من النوم.