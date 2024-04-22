الامارات | "يوتيوبر" شهير يثير شكوكًا حول جمع أموال لبناء مسجد في كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2024

تلاحق الشكوك يوتيوبر مسلماً كورياً شهيراً يُدعى داود كيم؛ بعد اتهامات باستغلال متابعيه المسلمين خارج كوريا، لجمع تبرعات لحساباته الخاصة من أجل بناء مسجد في مدينة دايغو بكوريا الجنوبية.

وأثارت حملة كيم، التي تابعها ملايين الأشخاص على "يوتيوب" و"إنستغرام"، الجدل في أوساط الإعلام الكوري الجنوبي ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرت "العربية نت".

ويحظى اليوتيوبر الكوري بشعبية واسعة بين المسلمين غير الكوريين، بعدما خصص محتواه عن المسلمين في كوريا الجنوبية ومغامراته كمسلم كوري، إثر اعتناقه الإسلام في 2019.

ويعد مشروع بناء مسجد في مدينة دايغو، من المواضيع الجدلية لدى المجتمع المسلم في كوريا الجنوبية بسبب الصراع بين المسؤولين وسكان المنطقة حول إمكانية بناء المسجد والممتدة لقرابة الأربع سنوات حتى الآن.

ووجد كيم في تلك الجدلية محتوى مناسبا لقناته على "يوتيوب"، خصوصًا أنه رغم شرعية عملية البناء من قبل الحكومة فإن هناك معارضة حادة من قبل سكان المنطقة وتخوفا كما جاء في المعارضة السكانية.

وقبل 5 أشهر، نشر اليوتيوبر الكوري فيديو طالبا فيه المساعدة من متابعيه الأجانب لجمع التبرعات لبناء مسجد دايغو، وبين لاحقًا أنه جمع 50 ألف دولار، ما مكّنه من استئناف عملية بناء مسجد دايغو.