الامارات | سرقة هاتف في وضح النهار بلندن.. فيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة هاتف في وضح النهار بلندن.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم لص على سرقة هاتف محمول من يد امرأة أثناء تجوبها في احدى شوارع العاصمة البريطانية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وأوضحت الصحيفة أن المجرم الذي كان يرتدي الأقنعة استولى على الهاتف في لحظة من ضحيته، قبل أن يركض بعيداً على طول شارع بالقرب من وسط لندن.
وتأتي هذه السرقة في أعقاب سلسلة من الجرائم المماثلة في جميع أنحاء المدينة والتي أثارت مخاوف من أن الزوار سيبتعدون عن لندن خوفاً من أن يكونوا الأهداف التالية.
لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.
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