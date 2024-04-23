الامارات | من القرية العالمية إلى العائلات.. هدية قبل الختام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة سارة وكهدية للعائلات، أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح أبوابها أمام جميع الضيوف الصغار حتى سن 12 عاماً للدخول مجاناً، حتى نهاية الموسم الحالي في الـ28 من أبريل الجاري.

وأشارت الوجهة الشهيرة في دبي إلى أن العائلات ستكون على موعد مع أوقاتٍ حافلة بالمتعة والتجارب الترفيهية الفريدة، دون التفكير بتفاصيل دخول أطفالهم.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها في الأسبوع الأخير من الموسم الـ28، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى 12:00 منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت، ليحظوا فيه بفرصة أخيرة للاستمتاع بتجارب التسوق المتنوعة والمأكولات من حول العالم، فضلاً عن العروض الترفيهية والتجارب النابضة بالحيوية.