الامارات | فيلم «سيفيل وور» يواصل الاحتفاظ بالصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم «سيفيل وور» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق «سيفيل وور» الذي تتناول حبكته الروائية المتخيّلة انهيار النظام في الولايات المتحدة، وهو من بطولة كيرستن دانست وجيسي بليمونز وفاغنر مورا، 11 مليون دولار. وجاء «أبيغيل» في المرتبة الثانية بـ10 ملايين دولار، وفي هذا الفيلم، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير» بـ9.5 ملايين دولار.

أما في المرتبة الرابعة، فجاء «ذي مينيستري أوف أنجنتلمنلي وورفير» مع تسعة ملايين دولار. وحلّ خامساً الفيلم الياباني «سباي x فاميلي كود: وايت» بـ4.9 ملايين دولار.