الامارات | جائزة «الرئيس الأعلى للفنون» تحتفي بـ 13 فائزاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، أن «الجامعة ستستمر في كونها منارة للثقافة والإبداع، وتعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كمنصة عالمية للتواصل الإبداعي، وملتقى للأفكار الفنية». وأضاف خلال حفل توزيع جائزة الرئيس الأعلى للفنون بنسختها الأولى لعام 2023-2024 في الجامعة، أن الفائزين جسدوا من خلال أعمالهم الفنية القيمة الحقيقية للإبداع، وقدموا إسهامات استثنائية ترتقي بالساحة الثقافية في الدولة، مشدداً على الدور الذي تلعبه الجامعات في صقل الشخصية الفنية والثقافية للطلاب، ما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن الأعمال المشاركة في الجائزة، وقصيدة وطنية للشاعر الإماراتي علي الخوار، وفقرة موسيقية من الروائع الشعرية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للعازفة شيرين تهامي وفرقتها. واختتم الحفل بتكريم الفائزين في الجائزة البالغ عددهم 13 فائزاً.