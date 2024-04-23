الامارات | كاميرا المراقبة وثقت الواقعة.. امرأة تصرخ وتتوسل للمساعدة قبل اختطافها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الأميركية إن لقطات مروعة لكاميرا منزلية أظهرت امرأة مذعورة تتوسل للمساعدة عند الباب الأمامي لمنزل وجدته في طريقها خلال محاولتها الهرب قبل لحظات من ظهور رجل ملتحٍ واختطافها.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، أظهرت اللقطات المروعة المرأة وهي تبكي وتدق بشكل محموم على الباب الأمامي لمنزل في هيلسبورو بولاية أوريغون، في وقت متأخر من يوم الأحد.

كان من الواضح سماع المرأة وهي تصرخ: "من فضلك ساعدني"، وكانت تنظر بذعر خلفها مرارًا وتكرارًا.

ويظهر الفيديو أن المشتبه به ركض من الخلف وأمسك بالمرأة وحملها عنوة ووضعها في شاحنة صغيرة بيضاء.

ونشرت الشرطة على الفور اللقطات في محاولة لتعقب المشتبه به والضحية.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قالت الشرطة إنه تم العثور على المرأة بحالة صحية جيدة، وتم القبض على الرجل – الذي لم يتم تحديد هويته – ووجهت إليه تهمة الاختطاف.

وأضافت الشرطة: "المشتبه به والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض ولم يكن هذا هجوماً عشوائياً. وتابعت في بيان، دون أن توضح بالضبط كيف تعرفا على بعضهما البعض: "لا يوجد خطر على الجمهور".

وفي الوقت نفسه، قالت المرأة، صاحبة المنزل الذي لجأت إلى الضحية، إنها لم تتعرف على أي منهما.

وقالت صاحبة المنزل، التي عرفت باسم ماريسول: "لقد بدت المرأة خائفة".

"من خلال صوتها، يمكنك أن ترى أنها كانت مذعورة، وأنها بحاجة إلى المساعدة، والطريقة التي طرقت بها الباب في الفيديو عندما تراها، ليست طبيعية."