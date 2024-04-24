جمال شعبان يكشف سر خطير عن فوائد القهوة.. هذا ما يحدث للكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن تناول القهوة قد يكون له تأثير مذهل على الكبد، وأنه ربما يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وقال شعبان إن هناك معلومات طُرحت بالمؤتمر العالمي لأمراض الكبد، تكشف أن تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني، وفي حالة أنك تعاني منه، تعمل القهوة على الوقاية من خطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بمرض الكبد الدهني.

القهوة تسهم في خفض الوزن

وأوضح العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب أن تناول فنجانين من القهوة يوميًا يقي من خطر حدوث تشمع وتليف بالكبد، كما تسهم في خفض الوزن بنسبة 10% خلال السنة، مع الاهتمام بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة، ويساعد ذلك في الحماية من الإصابة بالكبد الدهني، مؤكدًا عدم وجود علاج نهائي للكبد الدهني.

وأشار شعبان إلى أن هناك فوائد متعددة لتناول من 1 إلى 3 فناجين من القهوة يوميًا، وفقًا لما أكدته الأبحاث الطبية العلمية الحديثة، وتشمل:

فوائد مذهلة لتناول القهوة

1- تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين.

2- تساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

3- الوقاية من تليف الأعصاب و الزهايمر والعته المبكر.

4- تمنع الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

5- مفيدة لصحة الكبد وتمنع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

6- مفيدة لمرضى السكر.

7- تساهم في علاج الاكتئاب.

8- تعالج جفاف العين

9- وتسهم في الوقاية من بعض العدوى الميكروبية المستعصية.

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