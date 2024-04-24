الامارات | شاهد.. سجناء في فنزويلا حفروا نفقا لمدة سنة ونصف للهروب.. وقادهم في النهاية لمكز شرطة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، قصة طريفة عاشها سجناء أحد السجون في فنزويلا حين قرروا حفر نفقاً للهروب.

وظل السجناء يعملون على حفر نفقاً بطول 400 متر لمدة سنة ونصف، وحين انتهوا منه كانت المفاجأة، حيث خرج السجناء الهاربون ليجدوا أنفسهم في مركز تدريب للشرطة، ورجال الأمن في انتظارهم.

وأظهر الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، لحظة خروج السجناء من فتحة النفق، فيما يقف رجال الشرطة لمساعدتهم على الخروج وإعادتهم للسجن مرة أخرى.