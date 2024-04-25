الامارات | روّاد صناعة «الأنيميشن» على موعد في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من الأول حتى الخامس من مايو المقبل في إكسبو الشارقة، كبرى شركات إنتاج صناعة المحتوى الإبداعي والترفيهي في العالم، ليقدم لعشاق ومحترفي فن «الأنيميشن» فرصة التعرف إلى جديد هذه الصناعة، واكتساب خبرات وتجارب من روّادها وأبرز المؤثرين فيها على مستوى العالم.

ويعزز المؤتمر تجربة الجمهور من خلال برنامج متنوّع يتضمن أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل تفاعلية، و20 جلسة نقاشية، وخمسة حوارات ملهمة، وخمس حفلات موسيقية، ويستضيف 71 ضيفاً من 12 دولة، ليسهم هذا البرنامج في تلبية اهتمامات الزوّار وإلهامهم لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم.

وتضم قائمة رعاة المؤتمر نخبة من كبرى الشركات العالمية، منها «تون بوم أنيميشن» شركة البرمجيات الكندية المتخصصة بالقصص المصورة، التي تُستخدم برمجياتها على نطاق واسع في صناعة الرسوم المتحركة للأفلام السينمائية والتلفزيونية، والتصميم الرقمي، وألعاب الفيديو، والأجهزة المتنقلة، والتدريب، والتعليم. وستوفر شركة «تون بوم» للفائزين بجوائز الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ترخيصاً احترافياً لبرنامج الرسوم المتحركة «تونبوم هارموني». كما ستنظم مجموعة من ورش العمل التفاعلية خلال المؤتمر.

وتشارك في رعاية المؤتمر «واكوم»، الشركة الرائدة في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المخصصة للرسومات المدعومة باستخدام القلم، ومنتجات الأقلام الرقمية والإلكترونية، إذ تشكّل حلولها للإبداع الرقمي أدوات أساسية لكثير من فناني تحريك الرسوم والفنانين الرقميين. ويشهد مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2024 تكريم الفائزين بجوائز دورته الثانية في فئتيها، إذ تتحدى «جائزة اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكُتّاب والعقول المبدعة لإعداد وتطوير عرض تقديمي لسلسلة رسوم متحركة مرتبطة بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط. أما جائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» فتحتفي بفن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتدعو الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية إلى تصميم إعلانات ترويجية لسلسلة كتب «خراريف» للكاتبة الإماراتية دبي بالهول، الصادرة عن «مجموعة كلمات».

• 60 فعالية، يتضمنها مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة.