الامارات | أب يعثر على قاتل ابنه عن طريق «تيك توك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أبريل 2024

استطاع رجل من ولاية تكساس الأمريكية، مساعدة الشرطة في العثور على قاتل ابنه، عن طريق مقاطع فيديو نشرها عبر تطبيق «تيك توك».

وتعرض لويس كارلوس لاجونا الابن «19 عاماً»، للقتل في نوفمبر 2023، بطلقة من مجهول، اخترقت رأسه أثناء ركوبه سيارة أحد أصدقائه، إلا أن الشرطة لم تتمكن من العثور على القاتل مارتين راميريز لوبيز «20 عاماً»، إلا خلال شهر إبريل الجاري، وذلك بعد نشر والد الضحية لمقاطع فيديو لطلب المساعدة من الأشخاص الذين شهدوا الحادث.

وقال لويس كارلوس لاجونا الأب، إنه كان على ثقة في المحقق الذي تولى التحقيق في مقتل نجله، لكنه قرر المساعدة عن طريق طلب المعلومات عبر «تيك توك»، مشيراً إلى أن أصدقائه كانوا ينصحونه بنشر الإعلانات الورقية في الشوارع، لكنه قرر الوصول للمراهقين بالطريقة التي تتناسب مع تفكيرهم.

ووقع الحادث حين كان لاجونا حاضراً لإحدى الحفلات مع بعض أصدقائه، ثم دخلوا في مشادة كلامية مع بعض الأشخاص، وتفرق الجميع، وركب الضحية السيارة استعداداً للعودة إلى منزله، لكن المتهم أطلق رصاصة اخترقت الزجاج الخلفي واستقرت في رأسه.

وفشل رجال الشرطة في تحديد هوية القاتل، كون الحادث وقع في منطقة معزولة لا توجد بها كاميرات للمراقبة، ليقرر لاجونا الأب نشر مقاطع فيديو للتعريف بابنه الراحل والتحدث عن مقتله، مطالباً أي شخص يمتلك المعلومات بإبلاغ المحقق الذي يتولى القضية.

وتلقى كارلوس لاجونا مكالمة من المحقق شكره فيها، لأن مقاطع الفيديو حققت رد فعل إيجابي، حيث حصلت الشرطة على المعلومات الكافية لتحديد هوية القاتل وإدانته في القضية.