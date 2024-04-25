الامارات | بدأ عرض الأزياء في سن 81 عامًا وباتت شهرته على كل لسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب اتصال هاتفي قام به الفنان الثمانيني وانغ ديشون مع ابنته في يوم من الأيام، بتغيير مسار حياته ودخوله عالم الشهرة من أوسع أبوابه.

ووانغ ديشون هو ممثل وعارض أزياء يبلغ من العمر 88 عامًا، اشتهر في عام 2015 عندما سار على خشبة عرض الأزياء في أسبوع الموضة الصيني في بكين خلال أول عرض له على الإطلاق.

وولد العارض المسن عام 1936 لعائلة متواضعة، وكان الابن الثاني بين عشرة أطفال. شجعه والداه على متابعة أحلامه وقد فعل ذلك، حيث أصبح ممثلاً، ثم تحول إلى التمثيل الإيمائي وفن الأداء قبل أن يجرب حظه بالصدفة البحتة في عرض الأزياء وبنجاح لا يصدق.

لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة للرجل الأكثر إثارة في الصين، كما أصبح يلقب. فحصل منذ ذلك الحين على رخصة طيار وتعلم كيفية ركوب الدراجة النارية والحصان. وقال وانغ ديشون لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه "يمكن للناس أن يغيروا حياتهم عدة مرات كما يحلو لهم"، وأضاف "أن تكون بصحة نفسية يعني أنك تعرف ما ستفعله. لم يعد الأمر متأخرا جدًا لتحقيق حلمك، ولم يكن العمر أبدًا عائقًا. افعلوا ذلك."

ودخل وانغ إلى لعبة عرض الأزياء عن طريق الصدفة، حين كان المصمم الصيني هو شيغوانغ يتحدث إلى منسقة أغاني أسبوع الموضة الصيني، حين رن هاتفها، وعندما أخرجته للإجابة، رأى المصمم وجه رجل عجوز يظهر على الشاشة، وأدرك على الفور أنه يريده كجزء من عرضه التقديمي. كان ذلك وانغ، والد الفتاة الملقبة كيو كيو، وقد قبل الرجل التحدي الذي سيغير حياته إلى الأبد.

ولا تزال صورته المميزة بدون قميص على المدرج منتشرة على الإنترنت، لكنه لعب منذ ذلك الحين دور البطولة في العديد من الإعلانات للعديد من مصممي الأزياء. ولقد مرت سبع سنوات منذ أن اكتشفت موهبة وانغ ديشون، حيث لا يزال الجد الصيني الأكثر جاذبية قويًا في سن 88 عامًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار ضجة مرة أخرى بعد أن مشى على المدرج في أسبوع الموضة في شنغهاي، وأذهل الجمهور مرة أخرى بلياقته البدنية.

في مجال العمل حيث يتقاعد معظمهم في أوائل الثلاثينيات من العمر، يعد وانغ ديشون واحدا من العارضين القلائل الذين وجدوا نجاحهم في نهاية حياتهم.