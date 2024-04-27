الامارات | 1000 شجرة مانغروف هدية مهرجان موسيقي لدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان «روح الأرض» الموسيقي، إطلاق مبادرة «إيرث سول فيست فوريست» الهادفة إلى زراعة 1000 شجرة مانغروف في الإمارات، ودعم الجهود العالمية لإعادة التشجير وحماية الموائل.

وتهدف المبادرة إلى معالجة التحديات البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية جهود الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود الدولية لإعادة التشجير وحماية الموائل الطبيعية.

ويتصدر في الدورة الافتتاحية من مهرجان «روح الأرض» الموسيقي - الذي يقام في الرابع من مايو المقبل في قاعة «كوكاكولا أرينا» دبي - النجم العالمي جيسون ديرولو، ومجموعة من الفنانين من أجل الترويج للوعي البيئي من خلال الموسيقى الخاصة بهم، ومن بينهم مغني السول الإماراتي «أرقم»، والنجم الباكستاني «شاي جيل»، وثنائي الهيب هوب الباكستاني «يانغ ستانرز»، والنجمة الصاعدة سيليندي ماتاهاري، لتوصيل رسالة توعية للجمهور بوجوب الحفاظ على البيئة. وتم اختيار الإمارات باعتبارها الموقع المثالي لهذه المبادرة الريادية الهادفة إلى زراعة غابة مانغروف، ما يُبرز قدرة المنطقة على تنمية التنوع البيولوجي والترويج للاستدامة.