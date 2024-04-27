الامارات | إعلامية مصرية تنهار على الهواء مباشرة .. بعد أن اتهمها شيخ أزهري بـ"الزنا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهارت الإعلامية والفنانة المصرية، ميار الببلاوي، أمام متابعيها، في بث مباشر أجرته على حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"، وذلك بعد الاتهامات التي وجهها لها أحد الدعاة المعروفين بالوقوع في الزنا.

وجاءت تصريحات الداعية الأزهري المعروف محمد أبو بكر، التي أدت لانهيار الفنانة على خلفية تصريحات لها، حول انفصالها وعودتها لزوجها 11 مرة.

وظهرت الببلاوي خلال البث وهي تجهش بالبكاء وتؤكد أنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين قد اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق "تيك توك".

وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقة المقارن والدكتوراة في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.

وكشفت ميار عن أزمة كبيرة تواجهها بسبب تلك الاتهامات، حيث إن أفراد أسرتها قاطعوها وكذلك ابنها الأكبر الذي لم يعد يتواصل معها بسبب ذلك، مضيفة أن أعمامها قد اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد.

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قد قال في تصريحات له: "مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة".

وتابع الداعية "إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة ... ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة".