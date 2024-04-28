الامارات | الصين تكشف عن «فيدو».. المعادلة لـ «سورا» الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصين النقاب، أمس، عن «فيدو» المعادلة لأداة الذكاء الاصطناعي الأميركية «سورا»، والقادرة على إنشاء مقاطع فيديو قريبة من الواقع بمجرد إدخال نص إليها.

وأداة «سورا» التي عُرضت في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، هي من ابتكار شركة «أوبن إيه آي»، مالكة برنامجي «تشات جي بي تي» و«دال - إيه» لابتكار الصور.

ويحظى أداء «فيدو» التي لاتزال حالياً في المرحلة التجريبية، بمتابعة كبيرة في الصين، لأن هذه الأداة تشكل ابتكاراً مهماً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «تشنغتشو» التي أُسست في بكين خلال العام الماضي، أول جهة تعلن أمس عن الأداة الصينية المعادلة لـ«سورا». وتتيح «فيدو» إنشاء مقاطع مشابهة للواقع مدتها 16 ثانية، استناداً إلى نص.

وقالت «تشنغتشو»: «منذ إصدار (سورا)، تُعدّ (فيدو) أول أداة مبتكرة لمقاطع الفيديو تتمتع بأداء مماثل في العالم».