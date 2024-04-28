الامارات | 33 مليون درهم جوائز مهرجان «دلما التاريخي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «سباق دلما التاريخي» رفع قيمة جوائز المسابقات المصاحبة للنسخة السابعة، لتصل إلى 33 مليوناً و274 ألف درهم، موزعة على 41 مسابقة خُصص لها أكثر من 1000 جائزة.

وتقام النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي انطلق أول من أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان حتى الخامس من مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

ويشهد المهرجان «سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً» وهو السباق الرئيس الذي ينتظره عشاق السباقات البحرية التراثية كل عام، إلى جانب 40 سباقاً ومسابقة مصاحبة، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الريشة والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومسابقات الأطفال والزوار التراثية، وغيرها من الفعاليات والمسابقات المميزة.

وصُممت مسابقات المهرجان لمختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال والرياضيين والموهوبين والهواة والمحترفين وعشاق المسابقات والألعاب التراثية، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 4000 مشارك ومشاركة في مختلف السباقات.

ويحرص مهرجان «سباق دلما التاريخي» من خلال مسابقاته وفعالياته المتنوعة على إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلية للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان وجهة سياحية جديدة.

ويتميز المهرجان بسوقه الشعبية الممتدة على مساحة 25 ألف متر مربع في الشاطئ القريب من ميناء دلما، إذ تحتضن أركاناً ومحال للأسر المنتجة وأصحاب الحِرف والمواهب من أهالي جزيرة دلما، إلى جانب أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة. وتقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية، والعديد من المسابقات التراثية والوطنية لزوار المهرجان يومياً.

. مسابقات المهرجان صُمّمت لمختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال والرياضيين والموهوبين وعشاق الألعاب التراثية.