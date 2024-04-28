الامارات | ألقاب «الظاهرة» تايلور سويفت.. لا تتوقف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت مغنية البوب تايلور سويفت قوائم الموسيقى البريطانية، أول من أمس، بأغنيتها «ذي تورشرد بويتس ديبارتمنت» (متجر الشعراء المعذبين)، متقدمة في المبيعات على بقية المراكز الـ10 الأولى مجتمعة، لتتفوق على فريق البيتلز بالرقم القياسي لأسرع مغنٍ يحصد مركز الألبوم رقم واحد 12 مرة في بريطانيا.

وحققت أغنية «الشعراء» أكبر أسبوع افتتاحي لألبوم في المملكة المتحدة منذ سبع سنوات، ما يعني أن سويفت تتعادل مع مادونا كفنانة تحصل على أكبر عدد لمركز الألبوم رقم واحد في المملكة المتحدة في تاريخ شركة التصنيف أوفيشال ألبومز تشارت.

وقالت الشركة «لم يحقق أي فنان آخر المركز الأول 12 مرة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. لقد فعلت تايلور سويفت ذلك في 11 عاماً وستة أشهر... هذا يفوق فريق البيتلز الذي حقق هذا الإنجاز خلال 14 عاماً وشهر واحد».

وتصدرت أول أغنية منفردة لتايلور سويفت من ألبوم «فورتنايت»، بالتعاون مع المغني وكاتب الأغاني بوست مالون، قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة. كما تصدرت أغنية «الشعراء» القوائم في أستراليا، ومن المقرر أن تسجل الأداء نفسه في الولايات المتحدة.

وبعد وقت قصير من إطلاقه، قالت «سبوتيفاي» و«أمازون ميوزيك» إن التسجيل هو الألبوم الأكثر استماعاً في يوم واحد.