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الامارات | طائرة ضخمة تصطدم بمدرج لوس أنجلوس عند هبوطها.. وترتد عاليا (شاهد الفيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ضخمة تصطدم بمدرج لوس أنجلوس عند هبوطها.. وترتد عاليا (شاهد الفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأميركية.

​وأفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة ضخمة تابعة للخطوط الجوية الألمانية، حاولت الهبوط لمرتين على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً أن طائرة بوينغ تمكنت من الهبوط بنجاح بعد محاولة أولى محفوفة بالمخاطر.

وذكر الإعلام الأميركي، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت في المرة الأولى، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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