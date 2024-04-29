الامارات | مهرجان الجبل الثقافي يحتفي بسليمان الجاسم ومركز جمعة الماجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الدورة الثانية من مهرجان الجبل الثقافي الذي نظمته جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية - بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، في القرية التراثية في منطقة مضب، تحت شعار «حديث الطبيعة» - بالدكتور سليمان موسى الجاسم، تقديراً لمسيرته، واحتفاء بتجربته الرائدة في مجالات الثقافة والمسرح والصحافة والتعليم.

وكرّم المهرجان مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الذي حل ضيف شرف الدورة الحالية، وتسلمت درع التكريم رئيسة قسم الثقافة الوطنية في المركز، شيخة المطيري.

كما كرّم المهرجان - الذي شهده الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية - نخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين وهم: الدكتور يوسف الحسن، والدكتور أحمد برقاوي، والكاتبة والأديبة صالحة غابش، والشاعرة سهام الشعشاع، والفنان والإعلامي الدكتور جاسم عبيد الزعابي، المعروف بشخصية الدبدوب.

واستُهلت فعاليات اليوم الأول من المهرجان بتوليفة موسيقية شعرية جمعت الشاعرين خالد بن صراي وسهام الشعشاع، مع العازفين أحمد محمد شاه وجاسم الجاسم، وتلتها قراءات شعرية بعنوان «بوح الجبل»، شارك فيها الشعراء: الدكتور أكرم جميل قنبس، ومحمد سالم بن سعيواد، وروضة المكطف، وصالح بردان الشمري، وأحلام بناوي، وأدارها الشاعر محمد خميس السويدي.

وأفرد المهرجان مساحة لمناقشات تحت عنوان «تجليات الجبل في الأدب الإماراتي»، وخصص ركناً للفنون التشكيلية والخط العربي، وزاوية للكتب احتوت على عدد من إصدارات مركز جمعة الماجد للثقافة، ومؤسسة العويس الثقافية، إضافة إلى معرض التراث الإماراتي والقهوة الإماراتية.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بعرض الفيلم الوثائقي «حوالة» للمخرجين أنيس مولي، وصباح بنزيادي.

من جانبه، قال رئيس المهرجان، الدكتور خالد الظنحاني، إن «المهرجانات الثقافية في الإمارات تعد منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الثقافات والجنسيات، وتوفر فرصة للتعرّف إلى تقاليد الآخرين وفهمها بشكل أفضل».