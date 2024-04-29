الامارات | نيكول كيدمان تفوز بـ «إنجاز الحياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت نجمة هوليوود نيكول كيدمان، الليلة قبل الماضية، على جائزة «إنجاز الحياة» التي يمنحها معهد الفيلم الأميركي. وهذه المرة الأولى التي تذهب فيها الجائزة المرموقة إلى ممثلة أو ممثل من أستراليا.

وأشاد نجوم - مثل: ميريل ستريب ومورغان فريمان ونعومي واتس وريس ويذرسبون - بالممثلة الأسترالية (56 عاماً) الحائزة جائزة الأوسكار. ويمنح المعهد جائزة «إنجاز الحياة» منذ عام 1973 لتكريم الأشخاص الذين أثرت أعمالهم السينما الأميركية.

وإضافة إلى ستريب وفريمان، كان من بين المُكرّمين السابقين: شون كونري، مايكل دوغلاس، جين فوندا، داستن هوفمان، ستيفن سبيلبرغ، ديان كيتون، جورج كلوني، ودنزل واشنطن.

وبرداء ذهبي لامع سارت نيكول كيدمان مع زوجها المغني الأسترالي كيث أوربان وابنتيهما صنداي روز (15 عاماً) وفيث مارغريت (13 عاماً) على السجادة الحمراء أمام مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث يُقام تقليدياً حفل جوائز الأوسكار.

وكتب أوربان على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً): «عزيزتي - أنا فخور للغاية بكِ»، مضيفاً أن «قائمة الفائزين السابقين بالجائزة طويلة». وأدرج أوربان أسماء جميع الحائزين الجائزة - وعددهم 49 - بداية من جون فورد عام 1973 حتى كيدمان، الذي وضع بجوار اسمها قلباً أحمر.

فيما كتبت نيكول كيدمان على حسابها بموقع «إنستغرام»: «تأثرت بشدة بكل الدعم العالمي». وشكرت معهد الفيلم الأميركي لإدراجها في هذه «المجموعة اللامعة من المُكرّمين». وأثنى المعهد على كيدمان ووصفها بأنها «أيقونة حقيقية للسينما» تجسّد سحر هوليوود القديمة، وتتسم بالجرأة في اختيار الأدوار.

وظهرت نيكول كيدمان في أفلام مثل: «هدوء قاتل»، «أيام الرعد»، «الموت من أجل»، «عيون مغلقة على اتساعها»، «مولان روج»، «دوغفيل»، و«أن تكون من آل ريكاردو».