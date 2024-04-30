الامارات | جناح إصدارات محمد بن راشد يحلّق بـ «رؤية تتطلع للسماء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاركة نوعية ملهمة، يشهدها معرض أبوظبي الدولي 2024 للكتاب، إذ يطلّ جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الـ33 للمعرض، والتي انطلقت فعالياتها أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمعارض (أدنيك)، تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم»، وتستمر حتى الخامس من مايو المقبل.

وقال مساعد المدير العام في المكتب التنفيذي بدبي، أحمد ماجد البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «نحتفي من خلال مشاركتنا في فعاليات الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، بالإنتاج الأدبي والفكري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، مشيراً إلى أن الجناح يتضمن ما يقارب 13 إصداراً، تنوّعت ما بين إصدارات رئيسة ورسمية مثل كتابي «رؤيتي» و«قصتي»، ومجموعة تضمنت أبرز مقولات سموه، منها «ومضات من حكمة»، إلى جانب مجموعة إصدارات احتفت بالمسيرة الأدبية لسموه، وإصدارات شعرية بحكم أننا نتحدث عن سموه كأحد أهم شعراء النبط. كما يكشف الجناح اهتمام سموه بأن يحتفي بالأطفال والنشء، إذ خصص لهم مجموعة من كتب الأطفال لتسهم في ترسيخ ارتباطهم بهويتهم وتاريخهم وجذورهم وثقافتهم.

مفتوح من كل الاتجاهات

وحول التصميم الفريد للجناح، الذي حاز إعجاب زوّار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أوضح البدواوي أن التصميم يعكس شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظراً لأن سموه محب للغة العربية، ومحب للاحتفاء بالأدب ولغتنا الأم، ولذلك جاء تصميم الجناح مستوحى من الخطوط العربية، ويتضمن مجموعة من الأعمدة تتجه باتجاه الأعلى كناية عن رؤية سموه التي تتطلع للسماء وما هو أفضل بالنسبة للإمارات وشعوب المنطقة، كما أن الجناح مفتوح من كل الاتجاهات ليضفي حميمية للمكان، ويشجع جميع الفئات العمرية على زيارته.

تجربة فريدة

ومع انطلاق فعاليات المعرض، توافدت على جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أفواج من طلبة المدارس، ومن بينهم ريم الزرعوني، الفائزة بالمركز السابع في مسابقة تحدي القراءة 2024، وهي طالبة في الصف السادس بمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي، والتي أوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن تجربتها في «التحدي» كانت فريدة لأن المسابقة تؤصل عادة القراءة في نفوس الأطفال والشباب العرب. وتوجهت بالشكر لصانع التحدي العربي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة التي جعلت من أطفال العرب عمالقة في التحدي، مضيفة: «أقول لسموه لقد علمتنا أن المستحيل وهمٌ ليس إلا».

وأشارت ريم إلى أن كتاب «قصتي» من أكثر الكتب التي تأثرت بها وأثرت فيها «فهو يضم قصصاً فريدة تعلم القارئ، وفي كل صفحة من صفحاته توجد حكمة عظيمة تعلمنا كيف نواصل التحدي ونكسر حواجز عديدة في مسار الإنجاز، وفي هذا الكتاب يكشف سموه أن الحياة متدرجة».

• 13 إصداراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتضمنها الجناح.

مؤلفات تشمل مختلف مناحي الحياة

تتنوّع مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشمل مختلف مناحي الحياة وجوانبها، لاسيما في الإدارة والتميز والريادة والقيادة، وتروي الكثير من تفاصيل وقصص نهضة دبي ودولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف التي تعكس فكر سموه النيّر.

ومن أبرز مؤلفات سموه التي تعرض في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ33: «رؤيتي»، و«قصتي»، و«ومضات من فكر»، و«تأملات في السعادة والإيجابية»، و«ديوان زايد»، و«ومضات من شعر»، و«40 قصيدة من الصحراء»، و«قصائدي في حب الخيل»، و«القائدان البطلان»، و«عالمي الصغير»، و«من الصحراء إلى الفضاء»، و«ومضات من حكمة» و«أقوال محمد بن راشد آل مكتوم».