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الامارات | على شاطئ دبي.. حان طيّ الشراع

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبيل غروب الشمس، وعلى أحد شواطئ دبي الجميلة، وتحديداً «كايت بيتش» اقترب وقت طيّ الشراع والرحيل، حيث يستعد محبو التزلج، لإنهاء مغامراتهم، بعد نهار استمتعوا فيه بركوب الأمواج ومياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة بجوار برج العرب، وممارسة هوايتهم المفضلة التي تحتاج إلى لياقة عالية، ومهارة خاصة، وأجواء مناسبة: هواء وماء.

ويُعد «كايت بيتش» من أبرز وجهات عشاق هذه ، من المحترفين والهواة، الذين يرسمون في سماء الشاطئ لوحات حافلة بالألوان والبهجة والمرح والتفاؤل، على سواحل دبي التي ترضي كل الأذواق، وتمنح سكانها وزوّارها جرعات من السعادة براً وبحراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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