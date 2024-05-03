هذا ما يحدث لمرضى السكري عند تناول الفرولة- لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الفراولة هي فاكهة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، ولها مؤشر جلايسيمي منخفض (GI) يبلغ 28، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

وفقا لما قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يمكن لمرضى السكري تناول الفراولة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن وذلك لعدة أسباب.

فوائد الفراولة لمرضى السكري

غنية بالألياف توفر الفراولة مصدرًا جيدًا للألياف، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتُبطئ امتصاصه في الجسم.

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تُحارب الالتهابات وتُقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

تحتوي الفراولة على فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم، وهي جميعها ضرورية لصحة جيدة.

تحتوي الفراولة على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري الذين يتحكمون في وزنهم.

نصائح طبية لتناول الفراولة لمرضى السكري

تناول حوالي 100 جرام من الفراولة في كل مرة.

راقب مستويات السكر في الدم بعد تناول الفراولة لمعرفة كيفية تأثيرها عليك.

تناول الفراولة مع مصدر بروتين أو دهون صحية للمساعدة في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

تجنب الفراولة المُعلبة أو المُجمدة مع إضافة السكريات أو الشراب.

استخدم الفراولة كبديل صحي للحلويات أو الوجبات الخفيفة السكرية.

يجب اتباع نظام غذائي صحي

عليك بممارسة الرياضة بانتظام

تأكد من استشارة أخصائي تغذية

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