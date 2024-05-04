الامارات | مخطوطات ومقتنيات نادرة لجمهور المعرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفرد معرض أبوظبي الدولي للكتاب بعرض مطبوعات ومخطوطات ومقتنيات تاريخية نادرة ومهمة.

ومن الأجنحة التي حرصت على عرض قطع فنية فريدة جناح شركة «دورو»، المتخصصة في عرض كتب منحوتة يدوياً من ماء الذهب.

وقالت ريتا الحاج، مسؤولة جناح شركة «دورو»، إن الشركة تعرض خلال مشاركتها الأولى في معرض أبوظبي للكتاب إحدى أهم القطع، وهي كتاب «غولدن هورس» المنحوت يدوياً بماء الذهب من عيار 24 قيراطاً، يفوق ثمنه 70 ألف درهم وتم تصنيعه في إيطاليا.

وأضافت أن الكتاب يعتبر قطعة فنية فريدة من نوعها من حيث الشكل والمحتوى، وأهم ما يميزه أن غلافه مصنوع من الجلد الطبيعي، ومغلف بالحرير، وبصور لخيول راكضة منحوتة يدوياً من البرونز المطلي بماء الذهب من عيار 24 قيراطاً.

وذكرت أن الكتاب يتضمن 99 نسخة، ويوثق علم الخيول، ويتحدث عن أنواعها وسلالاتها المختلفة من منظور علمي وتاريخي وأسطوري وفني، كما يتضمن العديد من اللوحات المرسومة يدوياً، وصوراً لأنواع الخيول.

من جهتها، تعرض دار «بيتر هارينغتون»، النسخة الأولى من أول أطلس حديث للعالم، يحتوي على إحدى أقدم الخرائط لشبه الجزيرة العربية، وأول خريطة لأميركا تظهر في أطلس، ويحتوي على جميع طبعات بطليموس، ويتميز بشموله ودقة مضمونه الجغرافي، وكان هذا الأطلس هو الأهم في القرن الـ16، ويعرض للبيع بقيمة مليون جنيه إسترليني (نحو 4.58 ملايين درهم).

كما تعرض الدار النسخة الأولى النادرة من كتاب «الجمل: تشريحه ونسبه وخطواته»، لمصمم المناظر الطبيعية إيليا والتون، الذي يعتبر تحفة فنية في الدراسة التشريحية، شُبّهت بتصوير الرسام جورج ستابس الشهير للخيول.

وقال صاحب شركة «اقتناء» للكتب النادرة والمخطوطات محمد عاصف، إن شركته تعرض نسخة تاريخية من المصحف الشريف مكتوبة في الصين، عمرها تقريباً 500 عام، مزخرفة بماء الذهب، ويصل ثمنها إلى نحو 250 ألف يورو (ما يقارب المليون درهم)، إضافة إلى عرض مخطوطة نادرة من بلاد الأندلس بعنوان «الكشف عن وجوه القراءات السبع» تعود إلى القرنين الـ12 والـ13 للميلاد، وتبلغ قيمتها 75 ألف يورو.