الامارات | الإصدارات الاستراتيجية تحظى باهتمام زوار "أبوظبي الدولي للكتاب 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، اهتماماً لافتاً من زوار المعرض من الباحثين والمثقفين على الدراسات والإصدارات الاستراتيجية التي تناقش أبرز الاهتمامات والقضايا والملفات المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية على وجه الخصوص.

وحظيت الدورة الحالية للمعرض خلال الفترة من 29 أبريل–5 مايو الجاري بمشاركة قوية من مراكز الأبحاث والدراسات من دولة الإمارات والعديد من الدول العربية والخليجية، استعرضت خلالها مئات الكتب والدراسات التي ترسم صورة واضحة لأبرز التغيرات التي شهدتها هذه الدول وعلاقتها بالمجتمع الدولي وأبرز التوجهات التي ترسخ دور الدول العربية في جميع القضايا الدولية.

وشهد المعرض مشاركة لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، التي استعرض فيها أكثر من 65 إصداراً مختلفاً؛ من دوريات وسلاسل كتب وتقارير نوعية، بينها ما يزيد عن 10 إصدارات جديدة استحوذت على اهتمام آلاف من زوار المعرض، بالإضافة للعديد من الندوات والجلسات وورش العمل التي ناقشت عدداً من الإصدارات من بينها: العدد الثالث من دورية "حالة العالم"، والعدد الخامس من "دراسات إنترريجونال"، وسنوية "الأقاليم 2024"، والعددان الثاني والثالث من سلسلة "لايت هاوس"، وعدد جديد ومتميز من سلسلة "ملفات إحصائية"، وغيرها من الإصدارات الخاصة.

كما شهد جناح المركز توقيع العديد من الكتب والدراسات، وزيارات من قبل العديد من الكتاب والمفكرين البارزين في دولة الإمارات على رأسهم عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد.

وشرُف "إنترريجونال" خلال المعرض بتكريم الوفد الممثل عن مجلس الإمارات للإعلام، والمقدم عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، تقديراً لجهوده البارزة ودعمه الفعال في دعم المبادرات الثقافية والتعليمية، وسلطان الحاتمي،رئيس مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب.

واستقبل الدكتور محمد يونس، المدير الأكاديمي للمركز، الدكتور فو كو ليو، مدير مركز تايوان للدراسات الأمنية، الذي اضطلع على الإصدارات والدراسات الحديثة التي يستعرضها المركز، مشيداً بأهمية القضايا التي تناولها المركز والتي تبرز دور دولة الإمارات الراسخ في تعزيز العلاقات مع العالم بالإضافة للدراسات المتعمقة لأبرز القضايا الملحة والتي تستأثر باهتمام الحكومات والشعوب خلال الفترة الحالية.

وتصدرت قائمة الإصدارات الجديدة للمركز خلال المعرض: العدد الثالث من دورية "حالة العالم"، الدورية ربع السنوية، التي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعدد الخامس من دورية "دراسات إنترريجونال"، بعنوان "المركز الآسيوي: ملامح التنافس الدولي على آسيا الوسطى".

وقدم "إنترريجونال" مايزيد عن 10 إصدارات جديدة، خلال المعرض أبرزها: "القرن الصيني: كيف تسعى بكين إلى إعادة تشكيل النظام الدولي؟"، و"المراجعة المتكاملة: استراتيجيات استعادة النفوذ البريطاني في النظام العالمي"، و"AI Governance: الاتجاهات العالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العدد الثالث من الدورية المتخصصة "ملفات إحصائية" بعنوان "بؤر مشتعلة: مؤشرات عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.

وكتب "الرابطة الأطلسية: سياسات حلف الناتو لمواجهة الاضطرابات العالمية"، و"التيار العائد: تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في السياسة العالمية"، و"صراع الانتخابات: تأثير الاستحقاقات السياسية في التفاعلات الدولية"، و"أرض الأزمات: التحولات الاستراتيجية في القرن الأفريقي.