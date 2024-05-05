50 صورة لملكات جمال مصر منذ 2010.. آخرهن زوجة لاعب كرة قدم شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - مسابقة ملكة جمال مصر، تقام كل عام، إذ يتأهل من خلالها مندوبون إلى مسابقات الجمال الدولية.

ويمكن لمسابقة ملكة جمال مصر أن تقودك إلى الشهرة، إذ تتجه بعض المتوجات باللقب لعالم الموضة، فيما يقتحم بعضهن مجال التمثيل.

في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن ملكات الجمال المتوجات باللقب من عام 2010 حتى 2023:

شادن جلال 2023

عمرها 28 عاما

مصرية جزائرية

ولدت وتعلمت في قطر حتى المرحلة الثانوية ثم انتقلت إلى الجزائر وأنهت تعليمها هناك بكلية علوم وتكنولوجيا المعلومات.

عملت في شركة دعاية وإعلان ثم مديرة علاقات عامة بإحدى الشركات الكبرى في لبنان، وعملها بين قطر ومصر، كخبيرة تسويق رقمي.

يتابعها على انستجرام 7012 شخصا.

هاجر مختار 2022

مواليد 25 يونيو 1996.

تخرجت عام 2020 من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم (AAST) بتخصص اللغة والاعلام.

تعشق السفر

تحرص على مشاركة صور رحلاتها ويومياتها عبر حسابها على انستجرام الذي يضم 375 ألف متابع.

نادين الجيار 2021

تبلغ من العمر 25 عامًا

تخرجت من كلية طب الأسنان

تهتم بالأعمال التطوعية.

نسمة عطا الله 2020

حققت لقب ملكة جمال مصر لعام 2020، وهي في عمر 24 عامًا

عمرها الآن 28 سنة

تعمل في مجال العلاقات العامة.

آلاء عاطف 2019

توجت المتسابقة آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر 2019، كانت تدرس الألسن وتحديدًا اللغة الإسبانية.

ريم رأفت 2018

تخرجت من كلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية.

شاركت في العديد من المنظمات الخيرية بكثير من البلدان لتقديم الدعم المجتمعي، بجانب منظمات حقوق الإنسان.

تحرص على ممارسة رياضة البولينج والرقص.

فرح شعبان 2017

تم اختيارها ملكة جمال مصر، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر الدولية أيضًا لتمثيل مصر فى مسابقة Miss Egypt international

تمتلك صفات الفتاة المثقفة إذ تتحدث 6 لغات.

تبلغ من العمر 25 عاما

حاصلة على شهادة الثانوية الأمريكية بنسبة 98%.

متزوجة من البلوجر الشهير علي غزلان

نادين أسامة 2016

من مواليد 21 أغسطس 1998.

تخرجت من الجامعة البريطانية في مصر، إذ تدرس إدارة الأعمال.

عملت كـ"موديل" في أكثر من إعلان

لديها موهبة العزف بالأكواب

تجيد اللغة الإنجليزية وكذلك الفرنسية.

ملك حسن 2015

حاصلة على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات.

بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء

بعد تتويجها باللقب اتجهت للمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، خاصة تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية إدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى مشاركتها في تجربة درامية

لارا دبانة 2014

من مواليد 1994

فازت باللقب بعد 28 عاما من تتويح خالتها هدى عبود المتوجة باللقب عام 1987.

واجهت لارا أزمة عام 2016، بعد نشر صورة لها رفقة ملكة جمال الكيان الصهيوني دورون مطلون، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل بسحب الجنسية منها، قبل أن يؤكد مدير أعمالها أن الصورة مفبركة.

سارة الخولي 2011

ولدت في 15 فبراير 1988 بالقاهرة، من أصل مصري وكرواتي ونشأت في دبي.

توجت سارة كملكة جمال مصر في 7 يوليو 2010 في القاهرة.

في وقت التتويج كانت طالبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة

مثلت مصر في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2010 والتي أقيمت في سانيا بالصين.

دينا حامد 2010

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2010.

تعمل في مجال البورصة

رغم فوزها باللقب لم تتجه كغيرها لعالم التمثيل

سلمى الجابري 2023

توجت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر للسيدات 2023، إذ أعلنت الخبر عبر صفحتها على موقع انستجرام.

وفازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر للسيدات، بعد فتح الباب أمام المتزوجات والأمهات للمشاركة في المسابقة.

سلمى بلوجر متخصصة في الموضة والجمال ولدت عام 1999.

درست الإعلام في جامعة الأهرام الكندية.

متزوجة من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام.

فازت بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات 2023 وهي أم لطفلين "زين وإيميلي"

يتابعها على موقع "إنستجرام" نحو مليون متابع.

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