الامارات | ماساوا مارياما: أنجزت «بلوتو» في 10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطل منتج أفلام الرسوم المتحركة ومؤسس أستوديو MAPPA الفنان الياباني ماساو مارياما، ضيفاً على جلسات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من الأول إلى الخامس من الشهر الجاري، للمهتمين بصناعة «الأنيميشن» وكتابة القصص المصورة.

واستعرض مارياما كيفية تحويله قصة المانغا الشهيرة (بلوتو) التي ألفها ورسمها الفنان الياباني ناوكي أوراساوا في عام 2003، إلى مسلسل رسوم متحركة، عُرض على شبكة «نيتفلكس» في أكتوبر الماضي، واعتُبر واحداً من أبرز مسلسلات الرسوم المتحركة الآسيوية.

وقال: «عندما قرأت مانغا (بلوتو)، قلت سأعمل على تحويل هذه القصة إلى مسلسل رسوم متحركة، كان ذلك في بداية الألفية، ثم بدأت وضع الخطط لإنتاج هذا (الأنمي)، ووجدتُ أنه من المستحيل إنتاج ما حلمت به في ذلك الوقت، لعدم وجود استوديو في اليابان قادر على تحقيق الرؤى التي كنت أحلم بتنفيذها في هذا المسلسل، إضافة إلى أن التنسيق التلفزيوني العادي لن يسمح لنا بسرد القصة بالطول الذي نفكّر فيه، والذي يجعلها تخرج بشكل صحيح، لذا توقف المشروع وقتاً طويلاً، ثم رجعت للعمل عليه وأنا في عمر 70، عندما قمت بإنشاء الأستوديو الخاص بي، واستغرق مني الأمر 10 سنوات لإنجازه».