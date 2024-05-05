الامارات | يوسف القعيد يوقّع «الحرب في بر مصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، حفل توقيع لكتاب «يحدث الآن في مصر.. الحرب في بر مصر» للروائي يوسف القعيد، الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، في حقل القصة والرواية والمسرحية - الدورة 14.

وتذكّر القعيد ظروف الكتابة في مصر في ستينات القرن الماضي، وأبرز الرموز الثقافية آنذاك، والحياة الاجتماعية للمبدعين، أمثال جمال الغيطاني ومحمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ وغيرهم.

وتطرق المبدع المصري - خلال حفل التوقيع الذي نُظم في جناح «العويس» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب - إلى علاقته مع المخرج صلاح أبوسيف، الذي أخرج فيلم «المواطن مصري» المأخوذ عن رواية «الحرب في بر مصر»، مشيراً إلى أنه عرفه من خلال نجيب محفوظ، وكان التعاون بعدها لتحويل الرواية إلى فيلم. وحضر حفل التوقيع عدد من المثقفين الذين أثروا الجلسة بحوارات حول الأدب والسينما والسياسة والكتابة بشكل عام، وبعدها وقّع يوسف القعيد عشرات النسخ من كتابه للحضور.