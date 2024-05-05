الامارات | المستغانمي: راهن «العربية» جيد.. ومستقبلها واعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظَّم مجمع اللغة العربية بالشارقة ضمن مشاركته في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة نقاشية تحت عنوان «تحديات تعليم اللغة العربية في أوروبا»، حاور فيها الأمين العام للمجمع الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، والأستاذة بقسم الدراسات العربية في جامعة «ليون 3» المؤرخة الفرنسية الدكتورة شارلوت كواري، ورئيس قسم الدراسات العربية في جامعة «أوتونوما بمدريد» الدكتور أغناطيوس غوتيريث.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية اللغة العربية بوصفها جسراً للتواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب، مشددين على ضرورة تطوير مناهج تعليمية تلبي احتياجات العصر، وتعزز من مكانة اللغة العربية في الساحة الأوروبية وإعداد جيل جديد من المعلمين الشباب القادرين على ابتكار أساليب متجددة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأكد الدكتور المستغانمي أن راهن العربية جيد ومستقبلها واعد، مشيراً إلى أنها تتمتع بخصائص تجعلها لغة عالمية بامتياز. وشدد على أن هناك فرقاً جوهرياً بين مجرد تعلم اللغة وبين أن يعيش الدارس في اللغة ومن خلالها، حيث تتجاوز اللغة العربية حدود الكلمات والقواعد، لتصبح وسيلة للتعبير عن الهوية والثقافة.