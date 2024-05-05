محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري منتشر بالفعل ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ومع أن الفحوصات الطبية ضرورية للكشف المبكر، إلا أنّ بعض علامات وأعراض مرض السكري قد تظهر على بشرتك وجلدك، مما قد ينبهك لخطر الإصابة أو لوجود مضاعفات ناتجة عنه.

سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد يقول لمصراوي، إليك 3 علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع السكري في الجسم.

ضعف العضلات.

زيادة الحساسية للمس.

مشاكل في الهضم.

علامات تظهر على جلدك تشير إلى اعتلال الأعصاب السكري أو مضاعفات أخرى لمرض السكري.

بقع داكنة على الجلد

تظهر بقع داكنة مخملية على الرقبة أو الإبطين أو الفخذين، تسمى هذه البقع داء السكري السمني، وهي ناتجة عن مقاومة الأنسولين.

سماكة الجلد

قد تصبح بشرتك سميكة وقاسية، خاصة في أسفل الساقين، يمكن أن يكون هذا ناتجًا عن ضعف تدفق الدم وتلف الأعصاب.

تقرحات القدم

قد تصاب بتقرحات أو جروح مفتوحة في قدميك لا تلتئم بسهولة، يمكن أن يكون هذا ناتجًا عن ضعف تدفق الدم وتلف الأعصاب، مما يجعل من الصعب على الجسم مكافحة العدوى.

إليك بعض العلامات الجلدية الأخرى التي قد ترتبط بمرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى جفاف الجلد والحكة.

يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية، مثل سعفة القدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إبطاء التئام الجروح.

نصائح طبية مهمة

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تناول الأدوية حسب التوجيهات.

إجراء فحوصات منتظمة للقدمين.

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