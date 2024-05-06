الامارات | تحذير من استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر خبراء في علم النفس بألمانيا من استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب. وفي دورية «اتجاهات في العلوم المعرفية» استشهدت عالمة النفس كريستينا زوخوتسكي، من جامعة ماربورغ، وعالم النفس ماتياس جامر من جامعة فورتسبورغ، كمثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب باستجواب الذين يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي على حدود الاتحاد أو المشتبه فيهم في قضايا جنائية.

وأشار العالمان إلى أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن صندوق أسود لا يمكن فهم أحكامه من الخارج، وبالتالي لا يمكن التحقق من صحتها، مضيفين أن هناك أيضاً خطر الحصول على نتائج غير صحيحة.

وأكد الثنائي أن «أنف بينوكيو غير موجود خارج الكتب»، ولا توجد مؤشرات سلوكية سليمة يمكن بناء عليها تحديد ما إذا كان شخص ما يقول الحقيقة أم لا.