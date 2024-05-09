سرطان القناة الصفراوية يقتل نجم صراع العروش.. ما أعراضه وأسبابه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

خيم الحزن على عالم الفن ومحبي مسلسل "صراع العروش" بوفاة الممثل البريطاني المخضرم إيان جيلدر، الذي اشتهر بدوره المحوري كـ"والدر فري" في المسلسل الملحمي، وذلك بسبب سرطان القناة الصفراوية.

وفارق جيلدر الحياة عن عمر ناهز 74 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا ومسيرة حافلة بالأدوار المميزة.

عانى الممثل العالمي إيان جيلدر من سرطان القناة الصفراوية منذ ديسمبر الماضي، وجاءت وفاته بشكل عاجل، وفقًا لما جاء على"westerosies".

ووفق مايو كلينك الطبي، فإن سرطان القناة الصفراوية هو نوع من السرطان يتكون في الأنابيب الرفيعة (قنوات المرارة) التي تحمل سائل المرارة الهضمي، وتربط قنوات المرارة الكبد بالمرارة والأمعاء الدقيقة.

وتُعرف هذه الحالة أيضًا باسم سرطان قنوات المرارة، وتحدث غالبًا بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، رغم أنها قد تحدث في أي عمر.

يقسّم الأطباء سرطانة الأقنية الصفراوية إلى أنواع مختلفة بناءً على مكان ظهور السرطان في قنوات المرارة:

1- سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد.

2- سرطان الأقنية الصفراوية المركزية.

3- سرطان الأقنية الصفراوية القاصية.

أعراض سرطان القناة الصفراوية

اصفرار الجلد.

حكة شديدة في الجلد.

براز أبيض اللون.

التعرق الليلي.

البول الداكن.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان القنوات المرارية

التهاب القنوات الصفراوية.

مرض الكبد المزمن.

مشكلات قناة المرارة الموجودة منذ الولادة.

طفيل كبدي.

تناول الأسماك النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

التقدم في العمر.

التدخين.

طرق وقاية

الإقلاع عن التدخين.

الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على الكحوليات.

حافظ على وزنك صحي.

اتبع تعليمات السلامة عند التعامل مع الكيماويات.

ممارسة الرياضة.

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