هل تعاني من الأرق؟ إليك الحل السحري في 5 أطعمة ممنوعة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

المعاناة من صعوبة النوم، والاستيقاظ ليلاً وعدم القدرة على العودة للنوم، أمور قد تكون الأطعمة التي تتناولها قبل النوم هي السبب فيها، وتوجد بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها قبل النوم من أجل ضمان نومٍ هانئ وخال من المشكلات الصحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة لـ"الخليج 365"، إن هناك أطعمة علينا تجنبها قبل النوم منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة، مثل السناكس والأطعمة المالحة.

احتباس السوائل

وأضافت أن تلك الأطعمة التي تحتوي على أملاح زائدة يمكن أن تسبب الجفاف، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والذي يمكن أن يسبب احتباس السوائل، ما ينتج عنه الانتفاخ وعدم الراحة، ما يؤدي لصعوبة في النوم.

ارتفاع ضغط الدم

وأكدت خلال حديثها أن تلك الأطعمة ترفع من ضغط الدم، وتناول تلك الأطعمة يسبب ارتفاع ضغط الدم مما قد يؤدي لصعوبة في النوم وأرق.

حرقة المعدة

وأشارت إلى أن بعض الأطعمة مثل رقائق البطاطس المملحة يمكن أن تثير حرقة المعدة، مما يؤدي لعدم الراحة والشعور بالانزعاج.

وقدمت نهلة عبدالوهاب عدة نصائح لنوم هاديء تشمل ما يلي:

تناول وجبة عشاء خفيفة قبل النوم ب 3 ساعات على الأقل.

تجنب شرب السوائل التي تحتوي على الكافيين، قبل النوم بساعة على الأقل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

يمكنك تهوية الغرفة.

استخدام روتين يومي منتظم قبل النوم.

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

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