عدوٌّ صامتٌ يهدد حياتك.. تعرّف على أسبابه وأعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ أو موتها.

قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، على سبيل المثال بسبب جلطة دموية أو نزيف دماغي.

أمراض القلب والتمثيل الغذائي

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية، تكمن في أمراض القلب والأوعية الدموية "مثل ارتفاع ضغط الدم" وأمراض التمثيل الغذائي "مثل داء السكري".

كما تشمل عوامل الخطورة أيضاً اتباع نمط حياة غير صحي، بالإضافة إلى التقدم في العمر والاستعداد الوراثي.

اضطرابات الرؤية والكلام

وتتمثل أعراض الإصابة بسكتة دماغية في اضطرابات مفاجئة في الرؤية والكلام والصداع الشديد والدوار الشديد، بالإضافة إلى الإحساس بالخدر ومظاهر الشلل على أحد جانبي الجسم.

وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لللحد من العواقب الوخيمة المترتبة على السكتة الدماغية والمتمثلة في إعاقات جسدية وعقلية، قد تصل للوفاة.

العلاج والوقاية

ويقوم العلاج على إذابة الجلطة الدموية مع علاج المضاعفات مثل نوبات الصرع وارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

وللوقاية من السكتة الدماغية، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يرتكز على نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن الخمر والتدخين، بالإضافة إلى ضبط مستويات ضغط الدم والسكر بالدم.

اقرأ أيضًا:

10 علامات للإصابة باكتئاب الربيع الموسمي.. هل تشعر بها الآن؟

بتحب الشطة والأطعمة الحارة؟.. لن تتخيل سبب تفضيلك لها

9 أعراض خفية لأمراض الكلى.. راقب إشارات جسمك

4 أبراج يفقدون أعصابهم بسرعة ومزاجهم متقلب

وفاة أثقل رجل في بريطانيا بعد توقف أعضائه عن العمل.. كيف وصل وزنه إلى 317 كيلو؟ (فيديو)

بعد تصدرها التريند.. خبيرة أبراج تكشف القادم لياسمين عبد العزيز