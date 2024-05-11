الامارات | «الخط العربي والزخرفة».. 16 ورشة تجسد الإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكيلة منوعة من ورش العمل المتخصصة بفن الخط العربي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ضمن مشروعها «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»، الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة، وفتح آفاق تعليمية وتثقيفية أمامهم، تمكنهم من تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى حماية هذا الفن والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره على الساحة بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والتراث والإرث العربي، وأداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.

ويستهدف المشروع الذي يقام خلال أيام نهاية الأسبوع في الفترة من 11 حتى 29 مايو الجاري، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، إضافة إلى المهتمين وهواة الخط العربي، وتتضمن أجندته نحو 16 ورشة عمل في خطوط الرقعة والثلث والنسخ والإجازة والديواني، حيث تتيح لرواد مركز الجليلة لثقافة الطفل فرصة تعلم طرق ضبط رسم الحروف وتكويناتها وفقاً لقواعد كل خط، إلى جانب تعريفهم بمبادئ «الزخرفة والتذهيب» وأسسها وخاماتها وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء، ومن بينهم الخطاط عبدالرزاق المحمود، الذي سيتولى تقديم دورة متخصصة في خطي الثلث والنسخ، بينما يشرف الخطاط عدي الأعرجي على دورة خطي الإجازة والديواني الجلي، فيما يقدم الخطاط مصعب دوري دورات الزخرفة والتذهيب، أما الخطاط زيد الأعظمي فيتولى تدريب الناشئة على خط الرقعة، إضافة إلى تقديمه لطلبة المدارس سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، وفروع مكتبات دبي العامة في هور العنز وحتا والطوار.

يذكر أن مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»، الذي يندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، يمثل جسراً ثقافياً لتمكين أصحاب المواهب من التعرف إلى تقنيات الخط العربي ومواكبة تطوراته.