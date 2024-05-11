الامارات | «زهايمر» عادل إمام يعود إلى دور العرض السينمائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار خاص من الاحتفاء الجماهيري الموسع بأيقونات السينما المصرية، وتزامناً مع احتفال الزعيم بعيد ميلاده الـ84، أعلنت الممثلة والمنتجة المصرية رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، النجمة إسعاد يونس، قرار إعادة عرض فيلم «زهايمر» جماهيرياً من جديد داخل مصر، وفي الدول العربية، انطلاقاً من 17 مايو الجاري، وذلك تعبيراً منها عن امتنانها «للكبار» وللقامات السينمائية العربية التي أسهمت في كتابة تاريخ السينما المصرية على امتداد السنوات، ورغبة في نشر ثقافة السينما، والتعريف بأبرز نجومها لدى الأجيال الجديدة، وتمكينها من مشاهدة آخر أعمال الزعيم السينمائية.

وأكدت النجمة، في بيانها، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، يعد فخراً لكل صناع السينما المصريين والعرب، فهو «أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة، وأحد أهم رموزها العظيمة، وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام».

ولفت المدير العام للشركة، أحمد صبيح، إلى أنه سيتم التعاون مع شركة «فرونت رو»، لإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، وأن الاحتفالية التي ستقام على شرف النجم يومها، سيحضرها أبطال العمل، وستستقطب عدداً واسعاً من فناني ونجوم الجيل الجديد.

ويعد فيلم «زهايمر»، الذي يندرج ضمن خانة الكوميديا الاجتماعية الناجحة، آخر أفلام الزعيم قبل انسحابه فنياً من الساحة، بعد مسيرة مملوءة بالنجاحات وتجارب العطاء اللامحدود للفن. وقوبل فيلم «زهايمر» الذي أخرجه للشاشة الذهبية المخرج عمرو عرفة، وأمضى قصته وتجارب السيناريو والحوارات نادر صلاح الدين، بنجاح وتقبل جماهيريين واسعين، فيما تقاسم النجم عادل إمام بطولته مع سلسلة من الأسماء الفنية البارزة في مصر، منها نيللي كريم وفتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد رزق، وعدد كبير من النجوم، منهم الراحل سعيد صالح، وأحمد راتب، والنجمة إسعاد يونس، ورانيا يوسف، ولطفي لبيب، وعدد من الأسماء الفنية البارزة في مصر.

تدور أحداث الفيلم حول أحد رجال الأعمال الأثرياء يلقب بـ«محمود شعيب»، الذي يقرر أبناؤه رفع دعوى قضائية من أجل الحجر على أمواله، بحجة إصابته بمرض «الزهايمر»، وتعيينهم أوصياء عليه، ولتنفيذ خطتهم، وإيهامه بالمرض، يتم الاتفاق مع العاملين في المنزل على مكائد بالجملة، إلا أن ممرضته، تخالف التوقعات، وتفاجئهم بمساعدته على اكتشاف حقيقتهم، لتقلب من ثم الأحداث رأساً على عقب.

وكان المخرج رامي إمام، نجل النجم عادل إمام، قد أعلن في وقت سابق، عدم رغبة والده في العودة مجدداً للساحة الفنية، بعد فترة غياب طويلة امتدت لسنوات، مشيراً إلى خيار الزعيم التفرغ للأهل والعائلة التي انشغل عنها لإنجاح مسيرته الفنية.