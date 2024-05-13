الامارات | المتطوعون شركاء في نجاح «كن بطل قصتك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم المتطوعون في إنجاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي اختتم فعاليات دورته الـ15، أمس، تحت شعار «كن بطل قصتك».

وحرص المتطوعون على الإسهام في تحقيق أهداف المهرجان وإيصال رسالته، إذ انتشروا في ردهات وقاعات المهرجان، لمساعدة الزوار، والإجابة عن استفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الخدمات لهم، وهم أعضاء فريق «ومضة» التطوعي، الذي يشارك في الفعاليات التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب.

واستقبل فريق «ومضة» 350 طلب مشاركة للتطوع في فعاليات دورة العام الجاري من المهرجان، من خلال الفرصة التي تم طرحها على منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي، وبعد دراسة طلبات التسجيل التي قدمها المتطوعون وفقاً لاحتياجات المهرجان، اختير 150 متطوعاً وتم توزيعهم على قسمين رئيسين. وتخصص القسم الأول، الذي يضم 30 متطوعاً، بالإسعافات الأولية، إذ تم التعاون مع «ساند»، البرنامج التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ في دولة الإمارات، للتعامل مع الحالات الطارئة، ومعالجة الحالات الصحية التي يمكن أن تحدث خلال المهرجان، وضمان سلامة الزوار.

وضم القسم الثاني 120 متطوعاً جرى توزيعهم ضمن فئات مختلفة، لتنفيذ مهام متنوعة.

وتنوعت أعمار المتطوعين المشاركين من 18 إلى 45 عاماً، ومثّلوا مختلف الجنسيات.

وتجسّد مشاركة المتطوعين في المهرجان إيمانهم بأهمية العمل التطوعي، والقيمة المضافة التي يقدمها لأفراد المجتمع، وروح المسؤولية والعمل الهادف والبناء، الذي يسهم في إيصال رسالة هيئة الشارقة للكتاب، والمشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة، والثقافة الإماراتية بشكل عام.