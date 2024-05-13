الامارات | شرطي يلقي بنفسه أمام سيارة لسبب غريب جداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

أقدم أحد عناصر الشرطة في الصين، في وموقف غريب، على إلقاء نفسه على سيارة كانت تقترب منه في أحد الشوارع .

واتهم السائق، الذي ارتكب فعلته تلك في محاولة لكسب تعويضات وإجازة مرضية من عمله، قائد السيارة الذي احتال عليه، بتعمد صدمه.

ولقي الشرطة المحتال جزاء ما اقترف بعد رجوع الشرطة لكاميرات المراقبة المثبتة في الشارع الذي وقعت فيه الحادثة، ليتم القبض على الشرطي على الفور.

وامتدت الإجراءات العقابية إلى زملاء الشرطي المحتال الذين كانوا شهوداً على الواقعة، بسبب صمتهم على ما بدر منه وعدم إبلاغهم عن فعلته التي كادت أن تودي بمواطن بريء إلى السجن.