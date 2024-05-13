الامارات | علاقة استخدام الانترنت بالشعور بالرضا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة دولية إلى أن استخدام المرء للانترنت ربما يكون أمرا جيدا بالنسبة لشعوره بالرضا .

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أنه على الرغم من المخاوف الشائعة التي تشير إلى العكس، فإنه من المرجح أن تكون الرابطة إيجابية بين استخدام المرء للانترنت و شعوره بالرضا في حياته. .

وقد قام الباحثون بمعهد أكسفورد للإنترنت، التابع لجامعة أوكسفورد، بتحليل بيانات مليوني شخص تتراوح أعمارهم من 15 إلى 99 عاما في 168 دولة، بما فيها أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وخلص الباحثون إلى أن نسبة الرضا في الحياة في أنحاء جميع البلاد كانت أعلى بنسبة 5ر8% لدى الذين يتعاملون معالإنترنت، كما أن تجاربهم الإيجابية كانت أعلى بنسبة 3ر8%.

ومن ضمن أكثر من 33 ألف نموذج إحصائي مختلف ومجموعات فرعية من البيانات، خلص الباحثون إلى أن 9ر84% من العلاقات بين التعامل مع الإنترنت والرضا كانت إيجابية.

وقال اندرو برزيبيلسكي، أستاذ السلوك البشري والتكنولوجيا في معهد أكسفورد للإنترنت " إذا أردنا أن يكون عالم الانترنت أكثر أمنا لصغار السن، لا يمكننا القيام بذلك ونحن نتبنى معتقدات قوية مسبقة وحلولا واحدة تلائم كل الحالات".

وأوضح أنه يعتقد أن وقتا سوف يأتي عندما لن يقلق الأشخاص بشأن استخدام صغار السن لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ،لأنهم سوف يقلقون بشأن الأمر الآخر الذي سوف يصاحب ذلك.

وقال الأستاذ المساعد ماتي فوري من جامعة تيلبورج والباحث السابق في معهد أكسفورد للإنترنت" لقد كنا مذهولين من التوصل لعلاقة إيجابية بين الرضا واستخدام الانترنت بين أغلبية الآلاف من النماذج التي استخدمناها في تحليلنا".

وتم قياس الشعور العام بالرضا في الدراسة وفقا لثمانية مؤشرات وهى الرضا عن الحياة و التجارب اليومية السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى مقياسين للرضا الاجتماعي المرتبط بحب المكان الذي يعيش فيه المرء والشعور بالأمان فيه ( والرضا عن الحالة البدنية و الرضا المجتمعي، والتجارب ذات الهدف.

كما تم مراعاة عوامل مثل التعليم والدخل والصحة، مع ذلك، لم تشمل الدراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال برزيبيلسكي " ندعو منصات الانترنت مشاركة بياناتها المفصلة بشأن سلوك المستخدمين مع العلماء الاجتماعيين الذين يعملون في هذا المجال من أجل بحث علمي شفاف ومستقل، للتمكن من فهم أكثر شمولا لتكنولوجيات الانترنت في حياتنا اليومية".