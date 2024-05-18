الامارات | لمواجهة ارتفاع ضغط الدم.. أطباء قلب ينصحون بسلاح فعال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى جانب العلاج الدوائي، ينصح أطباء قلب ألمان بممارسة الرياضة، مشيرين إلى أنها تعد بمثابة سلاح فعال لمواجهة ارتفاع ضغط الدم.

وقال الأطباء في مؤسسة القلب الألمانية إن رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مع مراعاة ممارستها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع لمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة.

ويوصي الأطباء كذلك بممارسة الرياضة باعتدال، أي بنسبة 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال القدرة على تجاذب أطراف الحديث في أثناء التدريب، وينبغي مزج رياضات قوة التحمل مع تمارين تقوية العضلات، والتي تتمتع أيضاً بتأثير إيجابي على ضغط الدم، بينما لا ينصح برفع الأثقال؛ لأنها غير مناسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

وإلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة، يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال الإقلال من الملح.

يشار إلى أن ضغط الدم يعد مرتفعاً إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 ملليمتر زئبق، علماً بأن ضغط الدم المرتفع يندرج ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.