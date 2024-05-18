الامارات | انتبهوا إلى نقص فيتامين د والكالسيوم.. عوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث بأن هشاشة العظام تعني انخفاض كثافة العظام وبنيتها بشكل ملحوظ، ما يرفع خطر الإصابة بالكسور ومواجهة قيود حركية تؤثر بالسلب على جودة الحياة.

وأوضحت الجمعية أن هناك عوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومنها: التقدم في العمر (بدءاً من عمر الـ50، وتعتبر النساء أكثر عُرضة بسبب انقطاع الطمث)، ونقص الكالسيوم، ونقص فيتامين د، والتدخين، وقلة الحركة، والاستخدام طويل الأمد لأدوية الكورتيزون، والأمراض الروماتيزمية.

ويمكن التحقق من الإصابة بالهشاشة من خلال إجراء قياس كثافة العظام؛ حيث يتم قياس محتوى الأملاح المعدنية في العظام، عادة في عظم الفخذ والعمود الفقري القطني كجزء من فحص الأشعة السينية.

ويمكن مواجهة هشاشة العظام والعواقب الوخيمة المترتبة عليها من خلال التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، والتعرض لأشعة الشمس لإمداد الجسم بفيتامين «د»، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين والكحوليات.