هل تضيف الزنجبيل والثوم لطعامك؟.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شيماء مرسي

يحرص الكثيرون على إضافة الزنجبيل والثوم للطعام، وذلك لفوائدهما الصحية ونكهتهما المميزة التي تمنح الأكل مذاقا خاصا، ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع أن الجمع بينهما قد يقلل من فوائدهما.

فوائد الزنجبيل

يحتوي على مركبات نشطة مثل الجينجيرول ومضادات للأكسدة وللالتهابات، ما يسهم في تخفيف الغثيان وتقليل آلام العضلات وخفض مستويات السكر في الدم، وفقدان الوزن ويقلل آلام العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة، كما يخفض مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الثوم

يحتوي على مركب "الأليسين" ومضادات للبكتيريا والفيروسات والفطريات، ما يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

هل خلط الزنجبيل والثوم يقلل من فوائدهما؟

الجمع بين الزنجبيل والثوم لا يقلل من فوائدهما الصحية، ولكن بالعكس قد يعزز من قيمتها الغذائية.

آثار تناول الزنجبيل والثوم

يحتوي الزنجبيل والثوم على مركبات تساعد على تعزيز الصحة العامة، وثبت أن الأليسين الموجود فيهما لهما خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات.

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