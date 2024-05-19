الامارات | تمارين مثيرة للجدل تتسبب بمأساة.. تعليق مميت من الرقبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد رجل صيني حياته مؤخراً أثناء قيامه بنوع مثير للجدل من التمارين الرياضية التي تتطلب من ممارسيها أن يعلقوا أنفسهم من ذقونهم فقط، لتخفيف آلام الرقبة والعمود الفقري عن طريق تقليل الضغط على الأعصاب.

وعلى مدى السنوات الماضية، بدأ شكل غريب من التمارين الرياضية يحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء الصين. ويتضمن في الأساس تأرجح الجسم أثناء تعليقه في الهواء مدعوماً فقط بحزام الذقن الجلدي. ويعود الترويج لهذا التمرين إلى عام 2017 تقريباً حين جرب أحد مواطني شنيانغ وهو سون رونغ تشون، حزام الرقبة والتدلي في الهواء كوسيلة لتخفيف آلام الظهر، ليصبح التمرين بعدها مشهداً مألوفاً في الحدائق وصالات الألعاب الرياضية الخارجية في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن التعليق في الهواء من الذقن لا يبدو آمناً، إلا أن الممارسين يقولون أنه آمن، مدعين أنه فعال في علاج آلام الرقبة والظهر.

ومع ذلك، ظل الأطباء يحذرون من مخاطر تعليق الرقبة، وتشير المأساة الأخيرة إلى أن هذا النوع من التمارين يمكن أن يكون مميتاً عند إجرائه بشكل غير صحيح. ففي 15 مايو، فقد رجل صيني يبلغ من العمر 57 عاماً حياته أثناء تعليقه من رقبته على أرجوحة خارجية في ركن للياقة البدنية في الهواء الطلق في مدينة تشنغشي، تشونغتشينغ.

وأكدت الشرطة وفقاً لموقع «غو ميديا» الصيني، وفاة الرجل نتيجة تعليق رقبته.

وفيما ذكر شهود عيان أنه أسند رقبته على الأرجوحة بدلاً من ذقنه، قبل أن يؤرجح جسده، أشار شخص آخر إلى أنه ربما استخدم الكثير من القوة عند أرجحة جسده، ومهما كان خطأه، فقد ثبت أنه مميت.

وقال نائب مدير المستشفى الأول التابع لجامعة تيانجين للطب الصيني التقليدي، تشاو تشيانغ: «ليس من المستحسن ممارسة التمارين الرياضية باستخدام هذه الأداة الغريبة، على الرغم من أن المفهوم يعتمد على مبادئ الجر السريرية، لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب والحبل الشوكي أو حتى أن يسبب الشلل النصفي».

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن هذه المأساة سوف تثبط عزيمة معظم المتحمسين لتمرين أرجحة الرقبة، إلا أنها تثير الشكوك حول المخاطر التي تنطوي عليها ممارسة هذا التمرين البدني، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعلم كيفية إجراء التمرين بشكل صحيح.