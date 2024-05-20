الامارات | «الأرشيف» يسلّط الضوء على «البحوث التربوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تدريبية بعنوان: «كيفية كتابة البحوث التربوية ونشرها في الدوريات العالمية» في مدرسة التفوق بمنطقة الشامخة في أبوظبي.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية المصادر والمراجع في مكتبة الإمارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية في كتابة البحوث العلمية، وأهمية مقتنيات الأرشيف من الوثائق التاريخية التي ترصد مراحل مهمة في عمر دولة الإمارات وتراثها العريق. وتناولت الورشة التي قدمها خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، البروفيسور صديق جوهر، عدداً من المحاور التي ركزت على أحدث طرق البحث العلمي في المجال التربوي، وكيفية اختيار الموضوعات المناسبة للنشر، إضافة إلى كيفية استخدام أحدث المنهجيات التربوية والأُطر النظرية التي تستند إليها البحوث الأكاديمية.

وأكدت الورشة - التي حضرها عدد كبير من الأساتذة وأعضاء الكادر التدريسي، والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي في أبوظبي - ضرورة التركيز على البحوث التي من شأنها تطوير المناهج التعليمية في الدولة وربط المواد التعليمية بحاجيات سوق العمل.

وتُعدّ الورشة هي الحلقة الأولى في سلسلة الورش والمحاضرات والندوات التي يعتزم الأرشيف تنظيمها في القطاع التعليمي، تشجيعاً للبحث العلمي.