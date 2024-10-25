ما الذي يحدث لمستويات الكوليسترول والسكر عند الاستيقاظ من النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سعيد شلبي يقول يؤثر النوم بشكل كبير على العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وأضاف استشاري الكبد، على الرغم من أن هناك بعض التقلبات الطفيفة في مستويات الكوليسترول خلال اليوم، إلا أن النوم ليس العامل الرئيسي الذي يؤثر على هذه التقلبات بشكل كبير.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، عوامل أخرى مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتاريخ العائلي تؤدي دورًا أكبر في تحديد مستويات الكوليسترول على المدى الطويل.

على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن النوم يؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول، إلا أن النوم الجيد بشكل عام مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات الكوليسترول.

السكر في الدم

- الانخفاض الطبيعي

عادة ما تنخفض مستويات السكر في الدم خلال النوم، خاصة في الجزء الثاني من الليل.

- أهمية إفراز الأنسولين

يعمل هرمون الأنسولين على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لتوفير الطاقة، وبالتالي يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

- تأثير الحرمان من النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

العوامل التي تؤثر على مستويات الكوليسترول والسكر عند الاستيقاظ

تناول وجبة دسمة قبل النوم أو تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول والسكر عند الاستيقاظ.

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

بعض الأدوية قد تؤثر على مستويات السكر والكوليسترول.

بعض الحالات الصحية مثل مرض السكري ومرض القلب يمكن أن تؤثر على هذه المستويات.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما قد يؤثر على تنظيم السكر في الدم.

