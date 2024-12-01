الامارات | عيد الاتحاد الـ 53.. بهجة في «فرجان دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، نظمت مؤسسة «فرجان دبي» الاجتماعية التطوعية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز روح الوطنية والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء السكنية في دبي.

وتميزت احتفالات هذا العام بإضافة أنشطة نوعية تسلط الضوء على الابتكار والتراث، وتستهدف تعزيز الوعي بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة، في أجواء مملوءة بالبهجة والفخر الوطني.

واستضافت منطقة جميرا فعالية «الدانة» الهادفة إلى إحياء التراث الإماراتي، من خلال عروض ثقافية حية شارك فيها طيف واسع من أفراد المجتمع من كل الأعمار.