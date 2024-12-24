الامارات | «قمة المليار متابع»..30 ورشة تدريبية لخبراء من كبرى الشركات ومشاهير «التواصل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025، 30 ورشة عمل تدريبية، يستعرض فيها خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي بجانب عدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، الذين يتواجدون لأول مرة في المنطقة، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، بما يتيح للمتدربين تطوير مهاراتهم ويعزز فرصهم في التوسع والانتشار والوصول إلى الجمهور المستهدف ومضاعفة عدد متابعيهم.

ودعت «قمة المليار متابع» الراغبين في حضور الورش التدريبية إلى التسجيل المسبق من خلال موقعها الإلكتروني: www.1billionsummit.com.

وخصصت «قمة المليار متابع» سلسلة ورش تدريبية حصرية، وتشترط التسجيل المسبق للمشاركة فيها، يقدم خلالها نخبة من خبراء صناعة المحتوى وأهم المؤثرين في العالم، تدريباً عملياً وإرشاداً شخصياً لعدد محدود من صنّاع المحتوى الراغبين في الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز نجاحهم.

ويقدم كريس دو، الذي يحضر للمرة الأولى إلى المنطقة من خلال مشاركته في «قمة المليار متابع»، ورشة بعنوان «البيع عبر المحادثات مع كريس دو»، أما جاي كلاوس، فيقدم ورشة عمل بعنوان «الإمكانات الكبيرة للاشتراكات الصغيرة»، إضافة إلى ورشة عمل تفاعلية على مدار يومين، بعنوان «خطة عمل صانع المحتوى: صقل المهارات وتطوير المحتوى الهادف».

ويشارك جوكس، صاحب موقع «جوكس آرت» في ورشة إبداعية تحمل عنوان «السرد القصصي بلا حدود مع جوكس»، وورشة تدريبية بعنوان «أسرار الدحيح: من النص إلى الشاشة».

ويشارك الدكتور خالد غطاس في فعالية حصرية بعنوان «الوعود السبعة»، كما يشارك مساعد الفوزان في فعالية بعنوان «تحدي الـ30 ثانية».

وتقدم إليز سوابس، من «أدوبي» سلسلة ورش بعنوان «من إنشاء العلامة التجارية إلى إطلاقها: سلسلة ورش عمل تدريبية حول أدوبي إكسبريس».

وفي السياق نفسه، تنظم «قمة المليار متابع» ورشاً تدريبية لجميع حاملي تذاكر القمة، حيث يقدم محمد إحسان ورشة بعنوان «تحقيق الربح من الشغف: كيف تصبح منشئ محتوى بدوام كامل؟»، وورشة يقدمها ستيفن وومك، يتعلم المشاركون خلالها كيفية إنشاء تأثير مقاطع الفيديو واسعة الانتشار باستخدام الهاتف فقط. ومن فريق «الأخوان بوخش» تقدم روان العدل ورشة «العلامة التجارية والتصميم: كيف تبني علامة تجارية قوية؟» وورشة بعنوان «صناعة محتوى هادف: تعزيز البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، ويقدم عيسى العوضي، من «معاً ميديا»، ورشة بعنوان «كيف تولد أفكاراً لا نهائية؟».

كما يقدم أحمد خليفة، ورشة تدريبية بعنوان «الانتشار باستخدام الذكاء الاصطناعي»، أما المدربة مارينا موغيلكو، فتقدم ورشة تدريبية بعنوان: «تحقيق نقلة نوعية في المحتوى: إرشادات شخصية مع مارينا موغيلكو»، ويتطرق محمد الشعار، خلال ورشة بعنوان «التصوير الاحترافي بهاتف آيفون: الإضاءة والتركيب»، إلى أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي، ويستعرض كريم إسماعيل، في ورشة بعنوان «دليل صانعي المحتوى للصحة النفسية»، التحديات الفريدة المرتبطة بالصحة النفسية لصانعي المحتوى، كما يشارك يوسف عمر، في ورشة عمل بعنوان «من صناعة المحتوى إلى قطاع الإعلام».

ويقدم محمد فتّال، من شركة الفان جروب، ورشة عمل بعنوان «لا مستحيل! كيف يمكنكم تحقيق الدخل بأقل من 100 ألف متابع؟»، ويقدم صلاح ميموني من «ريتش ميديا» ورشة بعنوان «صناعة المحتوى المستند إلى البيانات: توظيف أدوات التحليل في صناعة المحتوى المؤثر»، وتقدم رواء الجلاد، ورشة بعنوان «دور التصميم الصوتي في صناعة المحتوى»، كما يقدم كريم جناوي، ورشة تحمل عنوان «مقدمة حول استخدام تقنيات CGI وVFX في مواقع التواصل الاجتماعي: دمج الصور المحوسبة مع الواقع»، ويقدم روكس صاحب موقع (Rox Codes)، ورشة بعنوان «أعطني مشكلتك أقدم لك الحل بواسطة الذكاء الاصطناعي».

وتقدم ملك هلال من «بوديو»، ورشتين تدريبيتين، الأولى بعنوان «مضاعفة إيرادات البودكاست: استراتيجيات تحقيق الدخل بنجاح»، والثانية بعنوان «دليلك لإطلاق بودكاست ناجح»، ويطرح ماكس مونش، ورشة بعنوان «عقد الشراكات المستدامة»، كما يقدم مؤمن طلال ورشة بعنوان «محتوى بالألوان مع دافينشي ريزولف»، وفي ورشة تدريبية بعنوان «تطوير توأمك الرقمي»، التي يقدمها نيكولاس ناث من «أيكونيك لابس»، يتعلم الحضور كيفية إنشاء شخصياتهم الرقمية بواسطة الذكاء الاصطناعي.