مغربي تحتفل باليوم الوطني السعودي بحملة "رؤيتكم بعيوننا"

احتفاء بالهُوِيَّة

مغربي تحتفل باليوم الوطني السعودي بحملة بعنوان "رؤيتكم بعيوننا" -الصورة من العلامة

تجسد الحملة هذا المسار المشترك من خلال رحلة بصرية تبدأ من انعكاس التاريخ، وتمتد الى وضوح الحاضر، ثم تنطلق نحو آفاق المستقبل.

هي رحلة وطن طموح وأجيال متجددة، موحدة في رؤية واحدة وأحلام مشتركة. هي لحظة من القلب تكرم اليوم الوطني للمملكة وتحتفي بترابط تراث مغربي بمسيرة المملكة العربية السعودية ورؤيتها.

التزام مغربي بالابتكار

وفي صلب هذه المسيرة يأتي التزام مغربي بالابتكار، الذي مكّنها من جمع العلم والفن لإعادة تعريف عالم البصريات، وتقديم تجارب متميزة في مجال العناية بالعين تلبي تطلعات الأفراد، وتواكب التطور الاستثنائي الذي تشهده المملكة.

وتعبر الحملة عن مهمة مغربي الأساسية القائمة على رسم تصور جديد لعالم البصريات من أجل تمكين أسلوب الحياة في كل مكان، ما ينسجم ورؤية المملكة لمستقبل أكثر وضوحاً وإلهاماً. ومن هنا ينبع وعد مغربي:"رؤية متميزة لكل عين تحلم"،كالتزام منها تجاه أبناء وبنات الوطن، حيث تمثل كل تجربة بصرية فرصة للتمكين، والتعبير عن الذات، وصناعة الغد.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي95

اليوم الوطني السعودي مناسبة للاحتفال مع الملايين من السعوديين الذي يفرحون كل عام في هذا التاريخ. وتحرص مغربي على الاحتفاء معهم اليوم بأحلامهم وانجازاتهم في كل أرجاء المملكة.

في هذا اليوم يوم التعبير عن الانتماء تؤكد مغربي انتماءها للمملكة العربية السعودية بفخر ووضوح، وتجدد التزامها بأن ترعى دائما رؤية الوطن، وتساهم في دعم بناء مستقبل يليق بتطلعات أبنائه.