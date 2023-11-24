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تراند اليوم : وسط مخاوف من وباء جديد.. شاهد: مستشفيات الصين مكتظة بالأطفال المصابين بمرض "العدوى المختلطة"

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو اكتظاظ عدة مستشفيات في الصين بالأطفال المصابين بالتهاب رئوي نتيجة ما يُسمى بـ "العدوى المختلطة" الذي انتشر على نطاق واسع في العاصمة الصينية بكين ومنطقة لياونينغ.

وحسب وسائل إعلام، أبلغت الصين عن قفزة في أمراض الجهاز التنفسي منذ أشهر، وقال الأطباء إن موجة هذا العام تبدو أكثر حدة من الأعوام السابقة.

وقد أرجع المسؤولون الصينيون الأمراض إلى مسببات الأمراض المعروفة مثل الأنفلونزا، وSARS-CoV-2 – الفيروس الذي يقف وراء جائحة فيروس – والميكوبلازما الرئوية، وهي بكتيريا شائعة تسبب عادة مرضًا خفيفًا لدى الأطفال.

وطلبت منظمة الصحة العالمية رسميًا من الصين مشاركة معلومات مفصلة حول الزيادة الأخيرة في أمراض الجهاز التنفسي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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