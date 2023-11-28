ما هو معرض إكسبو الدولي الذي فازت المملكة بتنظيمه في الرياض 2030؟

فازت السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وستتم استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031. وكانت المملكة قد قدمت طلبًا رسميًا لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”.

ما هو معرض إكسبو؟

معرض إكسبو هو حدث عالمي يقام كل خمس سنوات، ويهدف إلى إبراز التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي للبلدان المشاركة.

الهدف من معرض إكسبو 2030

يهدف معرض إكسبو 2030 إلى معالجة التحديات العالمية المشتركة، مثل التغير المناخي والازدهار للجميع.

ملف الرياض لاستضافة المعرض

قدمت الرياض ملفًا قويًا لاستضافة المعرض، يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي:

غد أفضل: يركز هذا المحور على إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.

العمل المناخي: يركز هذا المحور على معالجة تغير المناخ.

الازدهار للجميع: يركز هذا المحور على تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

موقع المعرض ووسائل النقل

سيقام معرض إكسبو 2030 في الرياض على مساحة تزيد عن 6 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الذي يجري تطويره حاليًا. وسيكون الوصول إلى موقع المعرض سهلاً للغاية للزوار القادمين عبر المطار، حيث يمكنهم استخدام شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء المدينة، أو شبكة الطرق الحديثة التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

دعم الدول النامية

خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030. كما تعهد القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة. ويعكس هذا الالتزام السعودي بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.

الميزانية

خصصت الرياض ميزانية قدرها 7.2 مليار دولار لتنظيم المعرض.

التعليقات

قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس: “من خلال الموضوع الرئيسي للرياض (إكسبو 2030 – حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل)، فإن السعودية تدعو العالم ليس فقط لمناقشة وتبادل الفرص والتحديات التي تواجه العالم، بل أيضاً إلى استشراف المستقبل من خلال التخطيط له بفاعلية”.

الأهمية

تُعدّ استضافة معرض إكسبو إنجازًا كبيرًا للمملكة، ويعكس مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات والسياحة.

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